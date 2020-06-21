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Главная Новости Общество происшествия Взрыв газа на Позняках: спасатели не исключают дальнейшее разрушение дома
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Взрыв газа на Позняках: спасатели не исключают дальнейшее разрушение дома

Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы стабилизировать конструкцию дома, поврежденного в результате взрыва газа

сегодня, 17:34
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Взрыв газа на Позняках: спасатели не исключают дальнейшее разрушение дома

На данный момент существует угроза дальнейшего разрушения поврежденного взрывом дома на Позняках в Киеве. Спасатели устанавливают специальные конструкции, чтобы не допустить обвала. Об этом на брифинге сообщил пресс-офицер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий, передает "РБК-Украина".

Сейчас спасатели пытаются стабилизировать конструкции поврежденного дома на улице Соломии Крушельницкой.

"Устанавливаются распорки по всему дому для того, чтобы стабилизировать конструкции этого дома. И второй момент, на восьмом этаже сейчас устанавливаются тросы, тоже для стабилизации конструкции, соответственно, в том числе и поврежденных конструкций", - рассказал он.

По предварительным данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, обрушение перекрытий жилого дома произошло в результате взрыва газовоздушной смеси без дальнейшего возгорания. Взрывная волна разрушила перекрытия с 4-го по 8-й этажи здания. В результате образовался столб дыма и пыли.

По словам местных жителей, 17 июня в доме проводилась поверка приборов газового учета. У всех жильцов сняли счетчики, а в квартирах ощущался запах газа.

Добавим, что по факту взрыва в жилом доме в Киеве открыто уголовное производство. Расследование ведется по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, которое привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что утро в столице ознаменовалось взрывом. По предварительной информации, в одной из киевских многоэтажек взорвалась газовоздушная смесь. Взрыв разрушил перекрытия между несколькими этажами. Инцидент произошел в Дарницком районе, на проспекте Григоренко. 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/vzryv-poznyakah-vozmozhno-dalneyshee-razrushenie-1592747803.html
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