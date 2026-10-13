Вызывающая атака в Черном море: после ударов дронов один корабль затонул, из другого спасли экипаж

Вблизи Черноморского побережья Болгарии неизвестные воздушные дроны совершили нападение на два коммерческих судна. В результате инцидента один корабль пошел ко дну, а с другого борта удалось успешно эвакуировать весь международный экипаж, среди которого были граждане Украины.

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Первой жертвой налета стал сухогруз "Челси 3", совершавший рейс под флагом Мальты. По словам болгарского премьер-министра Румена Радева, это судно зарегистрировано в Одессе и является украинской собственностью. По свидетельствам эвакуированных моряков, вблизи города Бяла по палубе и бортам судна попали сразу три беспилотных летательных аппарата.

"Весь экипаж "Челси 3" – а это семь украинцев и восемь граждан Азербайджана – удалось оперативно эвакуировать, – проинформировал глава правительства Болгарии Румен Радев. — Сейчас люди доставлены в морской порт Варны, где пяти из них оказывают необходимую медицинскую помощь из-за полученных легких травм".

Почти одновременно поступили тревожные известия о другом судне, находившемся в 17 морских милях к востоку от населенного пункта Крапец. По предварительным данным спасательных служб, этот корабль из-за полученных повреждений полностью затонул. Подтверждено спасение только одного члена команды, детали и обстоятельства его катастрофы выясняются.

Официальная София уже готовит жесткую дипломатическую реакцию, хотя пока воздерживается от прямых юридических обвинений в адрес конкретных государств.

"У нас нет стопроцентных и безоговорочных доказательств, чтобы официально возложить ответственность на какую-то конкретную сторону, — подчеркнул Румен Радев во время срочного заседания Совета безопасности страны, — однако вся логика событий четко указывает, что конечный результат этих нападений является максимально выгодным именно для Российской Федерации".

В этой связи премьер анонсировал немедленный вызов "на ковер" российской посольства Валентины Митрофановой. Кроме того, глава болгарского правительства запланировал срочный телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Болгарская сторона официально обратилась к международным союзникам с просьбой оказать техническую помощь в расследовании атак и существенно усилить мониторинг воздушных и морских рубежей в регионе Черного моря.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Зеленский предупредил о масштабном агрокризисе из-за блокады Россией Черного моря.