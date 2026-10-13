Все встречи отменены: Папу Римского срочно госпитализировали - детали

Папу Римского Льва XIV госпитализировали в больницу Джемелли в Риме для операции по удалению небольшого образования в легкие. Медики обнаружили его на ранней стадии, а хирургическое вмешательство должно помочь определить, является ли узелок злокачественным. Из-за лечения понтифик упразднил запланированные встречи до 20 октября.

Папа Римский Лев XIV. Фото из открытых источников

О проблемах со здоровьем 71-летний Папа Римский сообщил во время воскресной молитвы "Ангел Господень" на площади Святого Петра. По его словам, обследование выявило небольшой, хорошо локализованный узелок в легком. Врачи рекомендовали удалить образование, и понтифик решил прислушаться к их советам.

В Ватикане сообщили, что сделка запланирована на 13 октября после обеда. Вмешательство оценивают как имеющее низкий уровень риска. В то же время окончательные выводы о характере новообразования можно сделать после соответствующего медицинского исследования.

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин рассказал, что посетил Папу накануне. По его словам, их разговор состоялся спокойно. Кардинал назвал новость об обнаруженном образовании неожиданной, но подчеркнул, что своевременное выявление проблемы позволяет быстро начать лечение.

Родившийся в Чикаго Лев XIV стал первым в истории Папой Римским американского происхождения в мае 2025 года. До госпитализации он соблюдал активный график, совершал заграничные поездки и регулярно посещал резиденцию в Кастель-Гандольфо неподалеку от Рима.

Ситуация обратила особое внимание на фоне проблем со здоровьем его предшественника Франциска. В 2025 году тот провел в больнице более пяти недель из-за бронхита, осложнившегося двусторонней пневмонией. Франциск умер 21 апреля 2025 года, менее чем через месяц после выписки.



