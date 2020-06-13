Временный запрет на въезд в Украину для иностранцев отменили

Кабинет министров Украины вчера отменил несколько решений относительно въезда в Украину иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.



Так, постановление №477 отменило распоряжение Кабинета Министров Украины относительно временного запрета въезда в Украину иностранцев.

Вместе с тем, постановлением Кабинета Министров Украины от 12 июня 2020 г. №480 предусмотрено, что для въезда в Украину иностранцам необходим соответствующий страховой полис. А для лиц, прибывающих из стран со значительным распространением заболевания коронавирусной инфекцией-пребывание на обсервации.

Также согласно указанному постановлению, на период действия карантина запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства (кроме иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, и лиц, признанных беженцами или лиц, нуждающихся в дополнительной защите) без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией.

Также правительство определило, что обсервация является обязательной для людей, которые прибывают из государства или является гражданином государства со значительным распространением COVID-19. Обеспечить транспортировку людей от пунктов пропуска через государственную границу обсерваторов должны областные и Киевская городская государственные администрации.

Проходить обсервацию не придется гражданам государств со значительным распространением COVID-19, которые не находились на территории этих государств в течение последних 14 дней, работникам дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад, участники внешнего независимого оценивания вместе с одним лицом, что сопровождает каждого из них, если нет оснований считать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом. Также обсервации не подлежат лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Действий дома".

Ранее "Комментарии" писали, что Словакия изменила правила въезда с территории Украины.

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