Временный запрет на въезд в Украину для иностранцев отменили

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Татьяна Веремеева
Кабинет министров Украины вчера отменил несколько решений относительно въезда
в Украину иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Так, постановление №477 отменило распоряжение Кабинета Министров Украины
относительно временного запрета въезда в Украину иностранцев.
Вместе с тем, постановлением Кабинета Министров Украины от 12 июня 2020 г.
№480 предусмотрено, что для въезда в Украину иностранцам необходим
соответствующий страховой полис. А для лиц, прибывающих из стран со
значительным распространением заболевания коронавирусной инфекцией-пребывание
на обсервации.
Также согласно указанному постановлению, на период действия карантина
запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без
гражданства (кроме иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на
территории Украины, и лиц, признанных беженцами или лиц, нуждающихся в
дополнительной защите) без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата)
страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией.
Также правительство определило, что обсервация является обязательной для людей,
которые прибывают из государства или является гражданином государства со
значительным распространением COVID-19. Обеспечить транспортировку людей от
пунктов пропуска через государственную границу обсерваторов должны областные и
Киевская городская государственные администрации.
Проходить обсервацию не придется гражданам государств со значительным распространением COVID-19, которые не находились на территории этих государств в течение последних 14 дней, работникам дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад, участники внешнего независимого оценивания вместе с одним лицом, что сопровождает каждого из них, если нет оснований считать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом. Также обсервации не подлежат лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Действий дома".
Ранее "Комментарии" писали, что Словакия
изменила правила въезда с территории Украины.
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