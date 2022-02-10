Во Львове задержали граждан Германии, вербовавших украинок для сексуального рабства

Правоохранители Львовщины совместно с пограничниками задержали 2 граждан Германии, подозреваемых в вербовке 5 украинок для дальнейшей сексуальной эксплуатации в одной из стран Европы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Так, иностранный организатор схемы обещал молодым женщинам заработную плату от 12 до 15 тысяч евро, безвозмездную охрану, питание и место жительства в одной из стран Западной Европы. 7 февраля его с сообщником задержали в пределах ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Полиция (фото из открытых источников)

Согласно статье, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет с вероятной конфискацией имущества. Также суд избрал организатору меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО, с правом внесения залога в размере почти 300 тысяч гривен. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению пострадавших и причастных лиц.

Напомним, в селе Вербаев, что в Луцком районе, 60-летняя женщина обзавелась личными рабами. Отобрав у людей документы, пенсионерка буквально получила бесплатных рабочих. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП области. По информации источника, преступница искала потенциальных рабочих на рынках и автостанциях. Людям предлагалась работа, которая заключалась в уходе за крупным рогатым скотом. Также "работодатель" предлагала им за это определенную сумму, которую они бы получали в качестве зарплаты.

После получения согласия от потенциальных работников пенсионерка отвозила их к месту, где находились хозяйственные помещения. Затем, забрав документы, поселяла людей в хлеву, где у нее содержались животные. За выполненную работу женщина ничего не платила своим "работникам", которые со временем превратились в настоящих рабов. При любых попытках поговорить с "работодателем" она начинала угрожать им расправой.











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