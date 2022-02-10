logo

BTC/USD

43860.36

ETH/USD

3185.71

LTC/USD

137.46

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

32.30

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Во Львове задержали граждан Германии, вербовавших украинок для сексуального рабства
commentss НОВОСТИ Все новости

Во Львове задержали граждан Германии, вербовавших украинок для сексуального рабства

Так, иностранный организатор схемы обещал молодым женщинам заработную плату от 12 до 15 тысяч евро

сегодня, 06:11
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Правоохранители Львовщины совместно с пограничниками задержали 2 граждан Германии, подозреваемых в вербовке 5 украинок для дальнейшей сексуальной эксплуатации в одной из стран Европы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Так, иностранный организатор схемы обещал молодым женщинам заработную плату от 12 до 15 тысяч евро, безвозмездную охрану, питание и место жительства в одной из стран Западной Европы. 7 февраля его с сообщником задержали в пределах ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Во Львове задержали граждан Германии, вербовавших украинок для сексуального рабства

Полиция (фото из открытых источников)

Согласно статье, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет с вероятной конфискацией имущества. Также суд избрал организатору меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО, с правом внесения залога в размере почти 300 тысяч гривен. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению пострадавших и причастных лиц.

Напомним, в селе Вербаев, что в Луцком районе, 60-летняя женщина обзавелась личными рабами. Отобрав у людей документы, пенсионерка буквально получила бесплатных рабочих. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП области.  По информации источника, преступница искала потенциальных рабочих на рынках и автостанциях. Людям предлагалась работа, которая заключалась в уходе за крупным рогатым скотом. Также "работодатель" предлагала им за это определенную сумму, которую они бы получали в качестве зарплаты. 

После получения согласия от потенциальных работников пенсионерка отвозила их к месту, где находились хозяйственные помещения. Затем, забрав документы, поселяла людей в хлеву, где у нее содержались животные. За выполненную работу женщина ничего не платила своим "работникам", которые со временем превратились в настоящих рабов. При любых попытках поговорить с "работодателем" она начинала угрожать им расправой. 





Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/dvoh-gromadyan-nimechchini-za-pidozroyu-v-torgivli-lyudmi-zatrimali-na-lvivshchini-/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!