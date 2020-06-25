Вместо утилизации – свалка: СБУ разоблачила аферу с опасными отходами

В Киеве и Одессе предоставляли фиктивные услуги по утилизации опасных отходов госпредприятий и выводили средства в "тень", сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как установили оперативники спецслужбы, организаторы сделки заключили договоры, в частности со структурными подразделениями государственных предприятий и коммунальными структурами в Киеве и Одессе, которые по специфике производят опасные отходы. Злоумышленники сфальсифицировали финансово-хозяйственную документацию, потому что необходимых мощностей для утилизации не имели. Поэтому значительное количество опасных материалов без соответствующей переработки они вывозили просто на обычные свалки бытовых отходов.

Сообщается, что "переработчики" планировали вывозить опасные отходы частных лечебных учреждений, в том числе медицинских материалов СОVID-19.

Следователи предполагают, что организаторы сделки совместно с должностными лицами государственных и коммунальных предприятий для обналичивания миллионных сумм пользовались услугами "конвертационного центра".

"Ежегодный объем проведенных операций по утилизации составил более 200 миллионов гривен. Выведенные в тень деньги подельники распределяли между собой", - сообщили в СБУ.

В Киеве и Одессе правоохранители провели обыски, во время которых изъяли документы фиктивной финансово-хозяйственной деятельности, печати, компьютеры, телефоны, банковские карточки и наличные.

В СБУ отметили, что дельцы действовали совместно с заказчиками "конвертационных" услуг и их фиктивными организациями, участвующими в противоправных финансовых сделках.

Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

Ранее сообщалось, что СБУ задержала неонацистов в Харькове и Киеве.

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