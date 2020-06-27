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ВИДЕОФАКТ: в Киеве парень залез на поезд и загорелся

В полиции рассказали подробности инцидента на центральном вокзале в Киеве, где загорелся парень

сегодня, 19:53
Автор:

Таисия Ерохина
ВИДЕОФАКТ: в Киеве парень залез на поезд и загорелся

В Киеве на центральном железнодорожном вокзале неизвестный забрался на крышу вагона одного из поездов, после чего его ударило током. Об этом сообщает Нацполиция Киева.

Так, полицейские получили вызов о том, что на одной из платформ вокзала горит человек, около 22:00 26 июня. Как выяснилось, мужчина залез на крышу поезда и получил поражение током, вследствие чего загорелся. К счастью, люди, которые находились рядом, вместе с полицейскими вовремя отреагировали и потушили пламя на пострадавшем. "Поездоходом" оказался уроженец Черновицкой области 1994 года рождения. Его госпитализировали с ожогами тела в больницу.

Полиция задокументировала ЧП, устанавливаются обстоятельства и причины этого случая.

Видео, на котором можно увидеть, как горит парень на одной из платформ вокзала, опубликовала ТСН. (Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика).

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Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/policziya-vstanovlyuje-obstavini-urazhennya-strumom-cholovika-na-czentralnomu-zaliznichnomu-vokzali-kijeva/?fbclid=IwAR2_K7mPz_d902ASUvemy4TadNTpddgupcb0WXFE7UShHZuUozJAI9B_gF0
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