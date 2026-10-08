Видео, облетевшее мир: что с ребенком, которого спасатель вынес из-под завалов

Маленькая Злата, которой исполнилось всего три года, и ее мать Екатерина находятся в больнице под наблюдением медиков. Девочка, оказавшаяся в ловушке под обломками разрушенного дома в Прилуках, чрезвычайники буквально на руках вынесли с места происшествия.

Спасенный ребенок в Прилуках. Фото: Суспільне Чернігів

Как выяснилось, накануне вечером женщина с дочерью приехала из села Линовица, где остался отец семейства. Они планировали погостить у своей родственницы – сотрудницы полиции Юлии Малыш. Дом последней и потерпел разрушения. Глава местного райотдела рассказал о деталях пребывания семьи в доме.









"Отец девочки был дома в с. Линовица, — сообщил временный исполняющий обязанности начальника Прилуцкого райотдела полиции Владислав Стоянов. — Мама с девочкой приехала погостить к сестре-полицейской Юлии Малыш накануне вечером, которая тоже в больнице".

Этот вечер стал роковым для семьи, ведь в гости к сестрам приехала и их мать Людмила. К сожалению, пожилая женщина не выжила из-за разрушения конструкций. Также трагедия унесла жизнь хозяина дома.

Правоохранители подтвердили, что во время инцидента погибли два человека.

"Муж Юлии, Олег Малыш, погиб, — отметил во время разговора Стоянов, добавив трагические детали о других родственниках. – Мать Юлии и Екатерины – Людмила – погибла. Она тоже приехала к семье вечером".

В настоящее время врачи борются за жизнь и здоровье пострадавших сестер Юлии и Екатерины, а также маленькой Златы. Следственные и спасательные службы продолжают работу на месте происшествия.

Напомним , портал "Комментарии" писал , что спасатели всю ночь разбирали завалы разрушенного российской ракетой х-101 дома. Сейчас известно о 22 погибших, среди них 5 детей. Еще более 50 человек получили ранения.