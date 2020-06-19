Вячеслав Соболев заявил о слежке и обратился к Владимиру Зеленскому

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев заявил, что за ним следят. Также он записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому касательно расследования покушения на него, в результате которого киллеры застрелили его трёхлетнего сына. Нардеп опубликовал видеообращение на своей странице в Facebook.



По словам Вячеслава Соболева, позавчера ночью вокруг его дома ходили неизвестные в масках, но следователь не ответил должным образом на обращение по этому поводу.

"Вместо того, чтоб нам помочь в расследовании, чтоб обмениваться информацией и наказать заказчиков убийства моего сына на сегодняшний день только за мной, за моей семьей, за адвокатом ведутся те действия, от которых волосы дыбом у любого нормального человека", – сказал нардеп.

Кроме того, адвокат Соболева заявляет, что есть люди, которые собирают информацию о транспортных средствах, которыми пользуются нардеп, члены его семьи, а также защита и его семья. Юрист также говорит, что были зафиксированы попытки получить видеозаписи с камер наблюдения, на которых записаны события вокруг собственности самого Соболева и его адвоката.

Депутат заявляет, что все эти события стали поводом для записи обращения к Зеленскому.

Вячеслава Соболев отметил, что обращается к главе государства не в первый раз и просит уделить должное внимание убийствам в Украине. Он также рассказал, как в течение 7 месяцев с момента убийства его ребенка его семья находится в страхе из-за того, что нардепа могут убить. Соболев говорит, что с момента покушения не видит прогресса в расследовании преступления.

Напомним, депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, трёхлетнего сына которого застрелили киллеры, дал эмоциональное интервью порталу "Комментарии". Соболев рассказал, кто и зачем по-прежнему хочет с ним расправиться, почему покрывается имя заказчика и объяснил, почему не пытается вернуть в Украину организатора преступления, имя и местонахождение которого ему известно.

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