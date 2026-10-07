В зоомагазине обнаружили опасного крокодила: его держали в невероятно тесной емкости

Необычный инцидент произошел в японской Осаке, где полиция обнаружила опасных экзотических животных в зоомагазине. Среди них был 1,5-метровый морской крокодил, которого владелец удерживал в крайне ограниченном пространстве.

Иллюстративное фото. В японском зоомагазине обнаружили опасного крокодила. Фото: Pixabay

Полиция задержала 34-летнего владельца магазина Сома Сатоми. Его обвиняют в нарушении законодательства о благосостоянии и содержании животных и других правил. Во время проверки в подсобном помещении правоохранители также обнаружили 21 каймановую черепаху. В основной части магазина продавали других экзотических животных, в том числе летучих мышей и скорпионов.

Самодельный "дом" для крокодила

Больше внимания привлек именно крокодил. Животное содержали в акриловой емкости, которую, по данным источника, владелец, похоже, сделал самостоятельно. Ее длина составляла около 150 сантиметров, а высота – 61 сантиметр. То есть емкость была лишь немного длиннее самого крокодила.

Сверху конструкцию накрыли металлической сеткой, а для дополнительной фиксации уложили на нее тяжелый предмет. При этом морской крокодил принадлежит к животным, которые могут представлять опасность для жизни человека. Хотя найденный экземпляр еще не был взрослым, в будущем представители этого вида могут вырастать более чем до четырех метров.

Владелец заявил, что крокодил был его личным домашним питомцем и не предназначался для продажи. Однако это не изменило ситуации: содержание столь опасного животного вызвало серьезные вопросы безопасности и условий его жизни.

Местные жители также рассказали журналистам, что мало кто вообще знал о существовании зоомагазина в этом здании. После изъятия животное, вероятно, передадут в учреждение, где для него будет больше пространства.

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