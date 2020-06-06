В Запорожье горит обувная фабрика (ВИДЕО)

Сегодня, 6 июня, в Запорожье загорелась обувная фабрика. Об этом информируют местные СМИ.

Сообщается, что в данный момент сотрудники ГСЧС тушат масштабный пожар в здании обувной фабрики "Мида" по улице Восточной в микрорайоне Космос. По данным "061", огонь охватил один из цехов фабрики. При этом, дым от пожара виден за сотни метров от места возгорания.

Сейчас на месте ЧП работают несколько пожарных машин: огнеборцы тушат огонь с лестницы и с земли. В СМИ пишут, что пылает третий и четвертый этажи корпуса обувной фабрики.

В облуправлении ГСЧС пока что не сообщили детали произошедшего, причина возгорания пока не известна. Есть ли пострадавшие из-за пожара также пока неизвестно.

В Сети опубликованы видеозаписи с места события.















Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главврач назвала причину пожара в больнице с коронавирусными пациентами в Киеве. Так, пожар в Александровской больнице в Киеве, где лечат больных с коронавирусом, вспыхнул накануне вечером. Версия о коротком замыкании не подтвердилась.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!