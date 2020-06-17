В Украине ради туризма готовы "закрыть в тюрьму" Ленина и Сталина

Скандальные портреты лидеров мирового пролетариата Владимира Ленина и Иосифа Сталина, которые расположены на водонапорной башне в Новгород-Северском Черниговской области готовы публично зарешетить. Об этом сообщает издание "Укринформ", ссылаясь на главу горсовета Олега Бондаренко.

Так, по словам мэра города, данные меры рассматриваются с целью привлечения туристов и общественности к локации в качестве новой достопримечательности.

"Думаю, что это надо сделать как-то публично, чтобы привлечь внимание к новой туристической локации. Процесс установки решетки может стать привлекательным для туристов и СМИ. Пока событие отложили - коронавирус немного выбил нас из колеи", - отметил Бондаренко.

Кроме того, он добавил, что идея о "Ленине за решеткой" в качестве привлекательного объекта для туристов была задумана для памятника вождю Октябрьской Революции, но после принятия закона "О декоммунизации" памятник был демонтирован как запрещенный. А вот портреты на водонапорной башне не были признаны символами коммунизма, в связи с чем остались на виду.

"Теперь, получив поддержку председателя Украинского института национальной памяти Антона Дробович,, мы ждем возможности повесить на них решетку и рядом - табличку с надписью: "Палачи украинского народа", - заключил городской голова Новгород-Северска.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России известный политик Владимир Жириновский предложил продать тело Владимира Ленина, которое хранится в Мавзолее, заграницу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!