В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

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Татьяна Веремеева
В Украине 25, 26 и 27 июня будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной
опасности. О повышенной вероятности возникновения пожаров сообщила пресс-служба
Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Повышенный уровень
пожарной опасности в ближайшие три дня ожидается в восточных регионах, а также
в Сумской и Запорожской областях.
Сообщение ГСЧС основано на прогнозах экспертов Украинского гидрометеорологического
центра.
В то же время из-за сильных паводков, спровоцированных дождями, страдают
западные области нашей страны.
"Комментарии" писали, что жители некоторых районов Закарпатской, Ивано-Франковской,
Черновицкой и Львовской областей могут получить
пенсии с задержкой из-за сильных
паводков в этих регионах. Напомним,
президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал выделить финансовую помощь, а
также решить вопрос разрушенного жилья людям, которые пострадали от наводнений
в западных областях нашей страны.
Сообщается, что объемы затопления превосходят
масштаб 2008 года. В частности, затоплена районная больница в городе Галиче,
где были эвакуированы, в частности, больные коронавирусом. Более того, в
пострадавших населенных пунктах отсутствуют электроэнергия и водоснабжение.
Спасатели на вертолете отправили необходимые запасы воды, хлеба, продуктов
питания и медикаментов. Шмыгаль отметил, что в Ивано-Франковскую область сейчас
доставили почти три тонны гуманитарного груза.
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