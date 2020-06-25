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В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Повышенный риск возникновения пожаров будет в восточных регионах, а также в Сумской и Запорожской областях

сегодня, 00:45
Автор:

Татьяна Веремеева
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Украине 25, 26 и 27 июня будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. О повышенной вероятности возникновения пожаров сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Повышенный уровень пожарной опасности в ближайшие три дня ожидается в восточных регионах, а также в Сумской и Запорожской областях.

Сообщение ГСЧС основано на прогнозах экспертов Украинского гидрометеорологического центра.

В то же время из-за сильных паводков, спровоцированных дождями, страдают западные области нашей страны.

"Комментарии" писали, что жители некоторых районов Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областей могут получить пенсии с задержкой из-за сильных паводков в этих регионах. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал выделить финансовую помощь, а также решить вопрос разрушенного жилья людям, которые пострадали от наводнений в западных областях нашей страны.

Сообщается, что объемы затопления превосходят масштаб 2008 года. В частности, затоплена районная больница в городе Галиче, где были эвакуированы, в частности, больные коронавирусом. Более того, в пострадавших населенных пунктах отсутствуют электроэнергия и водоснабжение. Спасатели на вертолете отправили необходимые запасы воды, хлеба, продуктов питания и медикаментов. Шмыгаль отметил, что в Ивано-Франковскую область сейчас доставили почти три тонны гуманитарного груза.


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/110222.html
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