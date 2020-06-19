В США скончался сын Никиты Хрущева

В США умер сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев. Ему было 84 года. Новость о смерти Хрущева сообщил его близкий друг Марк Гаррисон, пишут "Известия".



Обстоятельства смерти Сергея Хрущева пока не известны. Гаррисон отметил, что не может рассказать больше подробностей.

Отметим, Сергей Хрущев был советским конструктором и ученым в сфере ракетно-космической техник, у него была степень доктора технических наук, профессор. Он также известен, как американский политолог-мемуарист. В 1991 году Хрущева пригласили в Университет Брауна (США), где он читал лекции об истории холодной войны. После переезда в США, Сергей Хрущев остался там жить. В 1999 году он получил американское гражданство.

Ранее "Комментарии" писали, что в январе 2020 года скончалась жена Сергея Хрущева Галина Шумова, которая долгое время жила с ним в США, но после развода вернулась в Россию. Невестку бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, известного периодом "оттепели" в СССР, нашли мертвой в ее квартире в Москве.

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