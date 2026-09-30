В СБС обнаружили предателя: стало известно, кто помогал россиянам захватить Донбасс

Военная контрразведка Службы безопасности Украины провела успешную спецоперацию в Донецкой области, задержав очередного вражеского агента в рядах украинской армии. Поисковые мероприятия реализовали при четком содействии Главнокомандующего ВСУ и Командующего Сил беспилотных систем. Предателем оказался действующий военнослужащий — пулеметчик одной из бригад БПЛА, выполняющей задачи на Краматорском направлении фронта.

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Следствие установило, что фигурант систематически передавал оккупантам координаты огневых позиций, маршруты перемещения и боевые задачи своей роты. Кроме передачи координат, он фиксировал разрушение по прилету российских ракет и артиллерии.

"Докладывал российской спецслужбе о последствиях враждебных атак на пункты дислокации своего подразделения на линии фронта", — отмечают в пресс-центре ведомства, добавляя, что агент действовал непосредственно в интересах ФСБ РФ.

Контрразведчики выявили подозрительную активность бойца на начальном этапе. Благодаря оперативному вмешательству злоумышленника схватили с поличным, когда тот формировал очередное информационное сообщение для кураторов. Как выяснилось, спецслужбы России завербовали мужчину через специализированный Telegram-канал, предназначенный для поиска романтических отношений.

Согласие на работу против собственной страны превратило пулеметчика в шпиона, использовавшего обычные онлайн-сервисы для координации ударов. Вместо защиты побратимов злоумышленник, как сообщили в СБУ, "начал размечать на гугл-картах геолокации украинских защитников и скрыто фотографировать их объекты на камеру телефона".

Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили у фигуранта смартфон, содержащий прямые доказательства его шпионской деятельности в пользу России. На основании собранных материалов следователи СБУ объявили задержанному о подозрении по факту несанкционированного распространения военной информации в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УКУ). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода под залог, который угрожает военному 8 годами тюрьмы. Кроме того, продолжаются дополнительные следственные действия для возможной переквалификации дела в статью о государственной измене, процессуальное наблюдение в которой обеспечивает Офис Генерального прокурора.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что под государственный контроль удалось вернуть 125 квадратных километров украинских территорий в Донецкой области.

