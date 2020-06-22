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Главная Новости Общество происшествия В руинах жилого дома на Позняках нашли еще одну жертву
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В руинах жилого дома на Позняках нашли еще одну жертву

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что спасатели нашли еще одно тело при проведении работ на руинах высотного дома

сегодня, 23:39
Автор:

Екатерина Белоброва
В руинах жилого дома на Позняках нашли еще одну жертву

Во время проведения спасательных работ в высотном доме на улице Соломии Крушельницкой, в котором произошел взрыв, сотрудники ГУ ГСЧС обнаружили еще одно тело жертвы. Об этом на своей странице в Facebook написал глава КГГА Виталий Кличко.

По словам мэра, предварительно тело принадлежит человеку мужского пола. Тело найдено на четвертом этаже. 

Кличко добавил, что спасатели пытаются аккуратно достать тело из-под завалов дома.  Судьба еще одного жильца дома, которого не удалось найти, остается неизвестной и его продолжат искать.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МВД рассказали, что будет с многоэтажкой на Поздняках, в результате взрыва которой погибли четверо человек.

"Секция 10-этажного дома, где произошел накануне взрыв, восстановление, по мнению экспертов, не подлежит. Речь идет о 40 квартирах. Несущий каркас пока держится только за счет специальных тросов. Ними скрепили плиты, которые разошлись в разные стороны", - заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.





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