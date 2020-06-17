В Одессе самолет упал на гипермаркет, есть жертвы

В Одессе упал легкомоторный самолет. Советник главы управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что по предварительным данным, один человек погиб. Всего на борту самолета находились два человека.



По информации Форостяка, самолет упал сразу после взлета на территорию гипермаркета, который находится рядом с аэродромом.

Очевидцы сообщают, что полиция приехала на место происшествия в течение 5 минут. В то же время "Скорой" еще не было на месте даже через 15 минут после катастрофы.

Министерство внутренних дел Украины сообщает, что самолет упал около 12:15 на ул. Аэропортовской (район Международного аэропорта "Одесса"). Во время проведения тренировочного полета легкомоторный четырехместный самолет "Дельфин" совершил аварийную посадку, в результате чего погиб 1 человек и 1 человек пострадал.

В сети появились фото авиакатастрофы в Одессе.

Ранее "Комментарии" писали, что в Одессе посреди ночи обвалился четырехэтажный дом. Стена и часть перекрытий рухнули с первого по четвертый этаж. Грохот жители дома номер 10 на улице Ясная услышали около трех часов ночи. Одна из угловых стен рассыпалась в считанные мгновения. За ней рухнули и часть перекрытий.

Напомним, в Одессе на рынке "7 километр" произошел вооруженный конфликт. Группа неизвестных вооруженных мужчин прибыла на промрынок, где устроила стрельбу. Сообщается, что они обстреляли автомобиль и устроили разборки с несколькими людьми, к которым, вероятно, приехали целенаправленно. Кроме того, злоумышленники разбили витрины одного из магазинов арматурами и битами. В полиции также сообщили о двух раненных в результате стрельбы, их доставили в больницу.

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