В Одессе обрушилась жилая многоэтажка: слышен запах газа

В Одессе посреди ночи обвалился четырехэтажный дом. Стена и часть перекрытий рухнули с первого по четвертый этаж. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Грохот жители дома номер 10 на улице Ясная услышали около трех часов ночи. Одна из угловых стен рассыпалась в считанные мгновения. За ней рухнули и часть перекрытий.

Дом четырехэтажный. Он довольно старый. Его построили еще 108 лет назад. Всего здесь расположены 10 квартир, в которых проживали 24 человека. Всех их спасатели эвакуировали. Обошлось без жертв. Но одной из жительниц понадобилась помощь медиков. Сейчас она в больнице. Что именно с ней, спасатели не сообщают.

В руины частично превратились 5 квартир. Также в момент обвала зацепило газовую трубу. Она повреждена, о чем говорит четкий запах газа в воздухе. Но где именно находится повреждение, спасатели пока не установили. Поэтому полноценно приступить к разбору завалов они не могут. Людей в уцелевшие квартиры также пока не пускают. Есть вероятность, что дом может разрушиться еще больше. От электроснабжения его отключили.

Когда рухнула стена, обломки также посыпались на парковку около дома. Засыпало две машины.

Причину обвала спасатели устанавливают.

Напомним, что это не первый дом, который обвалился за последнее время в Одессе. За два с половиной месяца таких было еще четыре. Один из них рухнул в начале апреля. Еще три - в мае. 18 мая в руины превратилась часть дома на Торговой. В полиции предполагают, что спровоцировать обвал могли строительные работы, которые проводят неподалеку. А 21 мая посыпалась стена дома на Среднефонтанской. По словам местных жителей, дом был аварийным и давно нуждался в ремонте. Просто сезон домопадов в Одессе какой-то. К счастью, пока обходится без жертв.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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