В кабинете главы СБУ Баканова нашли прослушку – нардеп

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Таисия Ерохина
У главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова прямо в кабинете обнаружены три прослушивающих устройства. Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.
По его словам, кроме кабинета госслужащего "жучки" выявили также в автомобиле жены Баканова.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандал из-за "пленок Деркача". Так, глава государства отметил, что единственное, что его волнует в скандале из-за пленки с разговором между пятым президентом Украины Петром Порошенко и вице-президентом США Джо Байденом, это как можно было поставить технику для прослушивания гаранта в его офисе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Баканов рассказал, есть ли в Украине секретные тюрьмы СБУ. Так, глава СБУ Иван Баканов пояснил, откуда расходится информация о якобы существовании в Украине секретных тюрем."В Украине продолжается война, в том числе гибридная, - подчеркнул Баканов. - Мы защищаемся не только от российских пуль, но и от информационных атак и огромной целенаправленной лжи. Поэтому давно привыкли к постоянным "вбросам" о секретных тюрьмах СБУ".
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