В Днепре тиктокер избивал девушек ногами ради видео: подробности

В Днепре молодой житель этого города задевал ровесниц, еще и пинал их ногами. Свои неадекватные поступки он снимал на видеоролики и выкладывал в социальной сети TikTok.

Парень хотел снимать крутые видео (фото из открытых источников)

После того как жители города начали с жалобами обращаться к представителям полиции, был найден и задержан уличный разбойник. Об этом сообщают в Нацполиции Днепропетровского региона.

Свидетели рассказали полицейским, что молодого парня они заметили давно. По их рассказам, он частенько бродит без работы по улицам города и громко включает музыку. Но сейчас он начал затрагивать и оскорблять своих ровесниц.

Днепряне в сети нашли изображение уличного разбойника в TikTok и увидели, что все издевательства над ровесницами он снимал и обнародовал такие кадры. На видеороликах можно заметить, что сначала хулиган незаметно подкрадывается к ним сзади, дальше толкает ногами, а затем убегает. Сейчас днепровские полицейские провели задержание уличного разбойника.

Сейчас тиктокер записал свой новый ролик, где он просит у всех ровесниц прощения и обещает, что больше так не поступит. Еще он отметил, что таким образом шутил и пытался обратить внимание ровесниц на себя.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что возле Днепра мужчина прыгнул в прорубь, но погиб. Мужчина хотел снять видео для соцсетей. 38-летний житель зимой прыгнул в прорубь реки Чортомлык. Очевидно, не рассчитал свои силы и течение отнесло его под лед. Днепровец бултыхнулся в ледяную воду только ради того, чтобы сделать эффектный видеоролик. Найти тело деревенского жителя в этот день не смогли. Быстрое течение отнесло его дальше от места трагического инцидента.

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