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В деле Ефремова появился четвертый потерпевший

Четвертым пострадавшим в деле известного актера стал младший сын Сергея Захарова

сегодня, 12:20
Автор:

Владимир Лавский
В деле Ефремова появился четвертый потерпевший

Четвертым пострадавшим в деле Михаила Ефремова стал младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова и его гражданской жены Ирины, Валерий. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Такой статус позволяет участвовать в суде и требовать компенсацию. Ранее потерпевшими были признаны брат покойного, его жена и старший сын. А вот  гражданской жене Захарова, Ирине, с которой он прожил последние 22 года, процессуального статуса не присвоили.

Как сообщали "Комментарии", ранее у семьи погибшего изменилась позиция. Изначально родственники отрицательно ответили на извинения и предложения о материальной помощи от Ефремова, а затем брат погибшего заявил о готовности принять компенсацию по согласованию с адвокатом. 

После этого известный актер перенес сердечный приступ. По словам адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, актер отказался вызывать скорую помощь.

"Я ушел от него где-то в полночь. Если только начнет ухудшаться здоровье, сразу рекомендовал ему вызвать скорую помощь. Надеюсь, он прислушается к моим словам", - сказал адвокат. 


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