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В Яремче оползень едва не утащил детей под землю (видео)

Масштабный паводок на Западной Украине стал причиной оползня

сегодня, 15:20
Автор:

Владимир Лавский
В Яремче оползень едва не утащил детей под землю (видео)

Стихийные бедствия на Западной Украине. Фото: Буг

В результате оползня в Яремче (Закарпатская область) женщина с двумя детьми едва не оказалась под землей. Видео инцидента опубликовано в социальных сетях. 

На кадрах видно, как семья пытается пройти по уже частично разрушенной дороге. В один момент асфальт проваливается прямо под ногами. Мама успевает оттащить детей в сторону и спасти им жизни. О дальнейшей судьбе родственников с видео на данный момент ничего неизвестно. 

Как сообщали ранее "Комментарии", на Прикарпатье из-за паводков почти 20 сел обесточены, двое людей погибли. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с официальным заявлением, где сообщил, что сейчас задача властей - оперативно побеспокоиться о людях, которые остались без крыши над головой. 

В среду, 24 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков отправились на Закарпатье, чтобы координировать спасательные работы. 


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