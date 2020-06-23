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Ульяна Супрун: "Меня хотят запугать"

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун пожаловалась на слежку за своим домом

23 июня 2020, 23:29
Автор:

Екатерина Белоброва
Ульяна Супрун: "Меня хотят запугать"

Бывшая и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что заметила слежку за собой у своего дома и готовит заявление в полицию вместе со своим адвокатом. Об этом она написала на своей странице в Facebook, прикрепив к публикации соответствующие фотоснимки.

По ее словам, она заметила незнакомого мужчину в машине возле своего подъезда в Киеве, который пытался ее сфотографировать и вел себя в общении с ней довольно нахально.

"Он вел себя очень нагло, словно хотел меня напугать", - указала Супрун в сообщении.

При этом экс-министр добавила, что в указанном автомобиле заметила и знакомое лицо - бывшего депутата парламента от фракции "БПП" Константина Яриныча, которого действующий глава Минздрава Максим Степанов продвигает в качестве руководителя Национальной службы здоровья.

"Сейчас Ярынич - главный врач Кропивницкого онкодиспансера. Недавно его поймали на вымогательстве взятки у онкопациентов. Очень достойный кандидат для того, чтобы возглавить службу, в распоряжении которой находятся миллиарды средств налогоплательщиков", - заключила Супрун, добавив, что ее так просто напугать не удастся. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ульяна Супрун рассказала, что медицинские маски не спасут от заражения коронавирусом.


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