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Главная Новости Общество происшествия "Укрзализныця" прокатила пассажиров в вагоне для скота: люди мокли под дождем прямо в плацкарте
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"Укрзализныця" прокатила пассажиров в вагоне для скота: люди мокли под дождем прямо в плацкарте

В сети опубликовали видео, как пассажиры ПАО "Укрзализныця" мокнут под дождем, что не было предусмотрено в стоимости билета

сегодня, 14:00
Автор:

Екатерина Белоброва
"Укрзализныця" прокатила пассажиров в вагоне для скота: люди мокли под дождем прямо в плацкарте

Пассажиры вагона-плацкарта ПАО "Укрзализныця", который следовал по маршруту Апостолово-Херсон, попали под дождь, поскольку крыша поезда полностью прохудилась. Публикацию с видео инцидента в дороге опубликовал общественный деятель Дмитрий Карп. 

Так, на видео явно запечатлено, что люди находятся в условиях потопа во время дождя и пытаются скрыться от влаги под верхними полками.

Инцидент произошел 30 июня, но официальных комментариев по нему железная дорога не предоставила, так же ничего не знают о нем в службе поддержки УЗ.

Возмущенные пользователи социальных сетей начали активно задавать вопросы министру инфраструктуры Владиславу Криклию,  но он также пока не проявил инициативы по объяснению условий, в которых ехали люди, заплатившие трехчасовой путь более ста гривен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что ПАО "Укрзализныця" открыла продажу билетов на дополнительные поезда в направлении южных регионов на летний сезон. Во всех маршрутах предусмотрена строгая дисциплина, согласно предписаниям Минздрава по карантину.


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