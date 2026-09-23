«Укрпочта» кардинально изменяет правила обслуживания в городских отделениях

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" оптимизирует внутренние процессы и изменяет очередность обслуживания клиентов в городах из-за вызовов безопасности. Теперь первоочередной задачей для работников становится оформление и выдача посылок, которые будут принимать и отпускать без очереди.

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Глава компании Игорь Смелянский пояснил, что реформа обусловлена необходимостью ускорить логистику в условиях регулярных угроз. Постоянные воздушные тревоги существенно ограничивают рабочее время, поэтому оператор пытается использовать каждую минуту эффективно.

"Мы стремимся как можно быстрее доставлять ваши посылки", — подчеркнул генеральный директор "Укрпочты". Он привел пример, что для своевременной доставки отправления из Киева в Одессу на следующий день, груз должен выехать из столицы не позднее 22:00. "И именно поэтому, – добавил руководитель компании, – пока есть такая возможность, мы будем максимально быстро принимать ваши посылки, чтобы они начали свой путь к получателю".

Смелянский подчеркнул, что если клиент не успеет оформить отправку до начала сирены, процесс сортировки и транспортировки сместится на целые сутки. В то же время скорая выдача посылок поможет избежать скопления людей в помещениях. Хотя компания полностью компенсирует стоимость вещей при прилете, деньги часто не способны вернуть радость от ожидаемого подарка или личных вещей.

Изменения коснутся финансовых услуг, таких как выплата пенсий или оплата счетов, однако в компании уверяют, что их получатели не пострадают.

"Финансовые услуги предоставляются здесь и сейчас", — заметил глава оператора, успокаивая граждан, приходящих за денежными переводами или выплатами. "И даже если вы посетите нас после тревоги, — подчеркнул Игорь Смелянский, — вы в любом случае получите услугу в тот же день, и ее нельзя будет уничтожить (ибо серверы мы защитили)".

Нововведения уже вступили в силу. Специальные инструкции получили более 90% городских филиалов компании, где работает более одного операционного окна — именно там выделят отдельное "Экспресс-окно".

Следующими этапами модернизации Укрпочты станут масштабирование сети почтоматов и внедрение терминалов самообслуживания. В то же время, алгоритмы действий при объявлении разных уровней воздушной опасности пока не пересматривались, однако компания уже разрабатывает особые предложения по функционированию почтовой системы в зимний период.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что "Новая почта" вводит новые правила во время воздушных тревог.