Украину накроет дождями

Завтра, 14 июня, по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы (ночью в северных и восточных областях местами), в западных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах значительные дожди. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.



Температура воздуха днем прогреется до 24-29 градусов тепла. В западных областях ночью ожидается 11-16 градусов тепла, днем – 20-25 градусов выше нуля.

Жарче всего сегодня будет в Луганской области, там столбики термометров завтра поднимутся до +29…+31 градусов. Прохладнее всего сегодня будет в Ивано-Франковской области, там столбики термометров 14 июня поднимутся до +21…+23 градусов.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м / с.

Напомним, лето – это не только пора солнца, тепла и веселья, но и сезон насекомых. Некоторые из них вполне безобидны, но есть и те, которые представляют для нас угрозу и могут нести прямую угрозу для жизни. "Комментарии" писали, чьих укусов стоит опасаться больше всего. Особенно стоит быть острожными во время отдыха на природе.

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