kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.06.2020

BTC/USD

9424.75

ETH/USD

236.49

LTC/USD

44.67

НБУ 13.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Украину накроет дождями
commentss НОВОСТИ Все новости

Украину накроет дождями

Синоптики рассказали, в каких областях завтра будет жарче всего, а в каких – пройдут самые сильные дожди

сегодня, 14:35
Автор:

Татьяна Веремеева
Украину накроет дождями

Завтра, 14 июня, по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы (ночью в северных и восточных областях местами), в западных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах значительные дожди. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Температура воздуха днем прогреется до 24-29 градусов тепла. В западных областях ночью ожидается 11-16 градусов тепла, днем – 20-25 градусов выше нуля.

Жарче всего сегодня будет в Луганской области, там столбики термометров завтра поднимутся до +29…+31 градусов. Прохладнее всего сегодня будет в Ивано-Франковской области, там столбики термометров 14 июня поднимутся до +21…+23 градусов.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м / с.

Напомним,  лето – это не только пора солнца, тепла и веселья, но и сезон насекомых. Некоторые из них вполне безобидны, но есть и те, которые представляют для нас угрозу и могут нести прямую угрозу для жизни. "Комментарии" писали, чьих укусов стоит опасаться больше всего. Особенно стоит быть острожными во время отдыха на природе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!