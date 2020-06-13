Украину накроет дождями

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Татьяна Веремеева
Завтра, 14 июня, по всей территории Украины ожидаются кратковременные
дожди, грозы (ночью в северных и восточных областях местами), в западных и
центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах значительные
дожди. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Температура воздуха днем прогреется до 24-29 градусов тепла. В западных
областях ночью ожидается 11-16 градусов тепла, днем – 20-25 градусов выше нуля.
Жарче всего сегодня будет в Луганской области, там столбики термометров завтра
поднимутся до +29…+31 градусов. Прохладнее всего сегодня будет в
Ивано-Франковской области, там столбики термометров 14 июня поднимутся до +21…+23
градусов.
Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м / с.
Напомним, лето – это не только пора
солнца, тепла и веселья, но и сезон насекомых. Некоторые из них вполне
безобидны, но есть и те, которые представляют для нас угрозу и могут нести прямую угрозу для жизни. "Комментарии"
писали, чьих
укусов стоит опасаться больше всего.
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