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Украинские заробитчане показали, в каких условиях живут за границей (ВИДЕО)

Обычно работодатели предлагают работникам достаточно скромные условия проживания

сегодня, 19:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Делая выгодные предложения нашим гражданам по трудоустройству за границей, представители тамошних работодателей не говорят о суровых реалиях, с которыми они столкнутся на чужбине. Об этом информирует в отснятом сюжете "5 канал".

Украинские заробитчане показали, в каких условиях живут за границей (ВИДЕО)

Иногда люди живут в ужасающих условиях (фото из открытых источников)

По рассказу жительницы столицы Анастасии Яремченко, она неоднократно слышала о случаях, когда говорят, что в комнате будут проживать 2-3 рабочих. А на самом деле живет десять. Если тебя это не устраивает, то нужно снимать себе жилье, оплачивая его  за свои деньги. Это уже непредсказуемые расходы.

По словам другого нашего работника Евгений Багликова, уже вновь вернувшегося за границу, эти рассказы действительно правдивы и реальны.

Он отметил, что может показать, в каких непростых условиях живут украинцы. Он тоже жил так же, в переполненной комнате два года. Вот в этой комнате, если сосчитать, есть десять коек.

Как прокомментировала эту непростую ситуацию эксперт на рынке труда Татьяна Пашкина, украинцам все нужно учесть заранее, если решились работать за границей.

По ее словам, если работу предлагает польский аграрий, и он живет в тамошних польских чигирях, то и надеяться не нужно, что вам предоставят современное жилье.

Эксперт также отметила, что согласно условиям контракта, работодатель не только должен обеспечить своих будущих рабочих жильем, но и позаботиться об обеде. Но на горячие блюда надеяться не следует.

Работодатели предоставляют нашим работникам жилье и кое-какое питание. Но такой обед – не мишленовские звезды. На что нужно рассчитывать, это возможно, сандвичи. Питание будет очень простое. И будет не всегда вкусным, — резюмировала Татьяна Пашкина.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что заробитчаны переводят деньги в Украину.


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Источник: https://youtu.be/KKa0zF1pelc
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