Украинские военные доставили тонны помощи в оккупированные Олешки

Воины 34-й отдельной бригады морской пехоты осуществили сверхсложную и успешную гуманитарную миссию на левобережье Херсонщины, поддержав украинцев, оказавшихся в изоляции под контролем врага.

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Украинские защитники смогли передать масштабную партию самых необходимых вещей людям, страдающим действиями захватчиков.

"34-я ОБрМП провела очередную спецоперацию по доставке провизии жителям временно оккупированных Олешек Херсонской области", — официально сообщили в подразделении.

Благодаря четкой планировке, морпехам удалось переправить через линию фронта колоссальный объем груза. В общей сложности жители получили около 10 тонн помощи, куда вошли важнейшие продуктовые наборы, средства гигиены и жизненно необходимые медикаменты для людей с тяжелыми хроническими болезнями.

Сама операция требовала максимальной слаженности и происходила в условиях повышенной боевой готовности. Пока часть военных непосредственно занималась транспортировкой, другие подразделения обеспечивали огненное прикрытие из воздуха и земли.

"Пока одни экипажи пилотов с помощью дронов осуществляли сбросы свертков с едой, другие расчеты бригады контролировали небо", — раскрыли детали боевой работы в пресс-службе.

Защитники непрерывно отрабатывали по неприятельским позициям, чтобы не дать оккупантам сорвать миссию и защитить беспилотные аппараты от систем противодействия противника.

Благодаря профессионализму и мужеству украинских военных, рискованный замысел удалось претворить в жизнь на сто процентов. Командование подчеркнуло, что "операция прошла успешно и без потерь для украинского подразделения", а вся запланированная гуманитарная помощь была доставлена адресатам.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Офис Омбудсмана ежедневно ведет переговоры ради спасения тысяч заблокированных гражданских.