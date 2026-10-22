Украинские военные доставили тонны помощи в оккупированные Олешки

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Недилько Ксения
Воины 34-й отдельной бригады морской пехоты осуществили сверхсложную и успешную гуманитарную миссию на левобережье Херсонщины, поддержав украинцев, оказавшихся в изоляции под контролем врага.
Иллюстративное фото
Украинские защитники смогли передать масштабную партию самых необходимых вещей людям, страдающим действиями захватчиков.
Благодаря четкой планировке, морпехам удалось переправить через линию фронта колоссальный объем груза. В общей сложности жители получили около 10 тонн помощи, куда вошли важнейшие продуктовые наборы, средства гигиены и жизненно необходимые медикаменты для людей с тяжелыми хроническими болезнями.
Сама операция требовала максимальной слаженности и происходила в условиях повышенной боевой готовности. Пока часть военных непосредственно занималась транспортировкой, другие подразделения обеспечивали огненное прикрытие из воздуха и земли.
Благодаря профессионализму и мужеству украинских военных, рискованный замысел удалось претворить в жизнь на сто процентов. Командование подчеркнуло, что "операция прошла успешно и без потерь для украинского подразделения", а вся запланированная гуманитарная помощь была доставлена адресатам.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Офис Омбудсмана ежедневно ведет переговоры ради спасения тысяч заблокированных гражданских.