logo

BTC/USD

81610

ETH/USD

2398.75

USD/UAH

45.05

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Украинские военные доставили тонны помощи в оккупированные Олешки
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские военные доставили тонны помощи в оккупированные Олешки

Под прикрытием огня: как бойцы 34-й ОБрМП прорвали логистическую блокаду оккупированных Олешек

22 октября 2026, 15:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Воины 34-й отдельной бригады морской пехоты осуществили сверхсложную и успешную гуманитарную миссию на левобережье Херсонщины, поддержав украинцев, оказавшихся в изоляции под контролем врага.

Украинские военные доставили тонны помощи в оккупированные Олешки

Иллюстративное фото

Украинские защитники смогли передать масштабную партию самых необходимых вещей людям, страдающим действиями захватчиков.

"34-я ОБрМП провела очередную спецоперацию по доставке провизии жителям временно оккупированных Олешек Херсонской области", — официально сообщили в подразделении.

Благодаря четкой планировке, морпехам удалось переправить через линию фронта колоссальный объем груза. В общей сложности жители получили около 10 тонн помощи, куда вошли важнейшие продуктовые наборы, средства гигиены и жизненно необходимые медикаменты для людей с тяжелыми хроническими болезнями.

Украинские военные доставили тонны помощи в оккупированные Олешки - фото 2

Сама операция требовала максимальной слаженности и происходила в условиях повышенной боевой готовности. Пока часть военных непосредственно занималась транспортировкой, другие подразделения обеспечивали огненное прикрытие из воздуха и земли.

"Пока одни экипажи пилотов с помощью дронов осуществляли сбросы свертков с едой, другие расчеты бригады контролировали небо", — раскрыли детали боевой работы в пресс-службе.
Защитники непрерывно отрабатывали по неприятельским позициям, чтобы не дать оккупантам сорвать миссию и защитить беспилотные аппараты от систем противодействия противника.

Благодаря профессионализму и мужеству украинских военных, рискованный замысел удалось претворить в жизнь на сто процентов. Командование подчеркнуло, что "операция прошла успешно и без потерь для украинского подразделения", а вся запланированная гуманитарная помощь была доставлена адресатам.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Офис Омбудсмана ежедневно ведет переговоры ради спасения тысяч заблокированных гражданских.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости