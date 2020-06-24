Украинцы могут остаться без пенсий из-за наводнения

Жители некоторых районов Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областей могут получить пенсии с задержкой из-за сильных паводков в этих регионах. Это же касается и писем, и посылок.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский на своей странице в Facebook отметил, что компания пытается доставить все вовремя, но в то же время не собирается рисковать жизнями своих сотрудников. Около 90% пенсий уже доставлены в регионы, которые пострадали от подтоплений. Но оставшиеся 10% остаются под вопросом, так как сильные потоки воды размыли дороги и сотрудники "Укрпочты" не могут достаться к населенным пунктам.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал выделить финансовую помощь, а также решить вопрос разрушенного жилья людям, которые пострадали от наводнений в западных областях нашей страны.

Сообщается, что объемы затопления превосходят масштаб 2008 года. В частности, затоплена районная больница в городе Галиче, где были эвакуированы, в частности, больные коронавирусом. Более того, в пострадавших населенных пунктах отсутствуют электроэнергия и водоснабжение. Спасатели на вертолете отправили необходимые запасы воды, хлеба, продуктов питания и медикаментов. Шмыгаль отметил, что в Ивано-Франковскую область сейчас доставили почти три тонны гуманитарного груза.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмигаль рассказал о разрушении из-за наводнения в западных областях Украины и первоначальных суммах финансовой помощи. Из-за сильных дождей, по словам премьер-министра, несколько частных домов просто исчезли с лица земли.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!