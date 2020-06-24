Украинцы могут остаться без пенсий из-за наводнения

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Татьяна Веремеева
Жители некоторых районов Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и
Львовской областей могут получить пенсии с задержкой из-за сильных паводков в
этих регионах. Это же касается и писем, и посылок.
Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский на своей странице в
Facebook отметил, что компания пытается доставить все вовремя, но в то же время
не собирается рисковать жизнями своих сотрудников. Около 90% пенсий уже
доставлены в регионы, которые пострадали от подтоплений. Но оставшиеся 10%
остаются под вопросом, так как сильные потоки воды размыли дороги и сотрудники "Укрпочты"
не могут достаться к населенным пунктам.
Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский
записал видеообращение, в котором пообещал
выделить финансовую помощь, а также решить вопрос разрушенного жилья людям,
которые пострадали от наводнений в западных областях нашей страны.
Сообщается, что объемы затопления превосходят масштаб
2008 года. В частности, затоплена районная больница в
городе Галиче, где были эвакуированы, в частности, больные коронавирусом.
Более того, в пострадавших населенных пунктах отсутствуют электроэнергия и
водоснабжение. Спасатели на вертолете отправили необходимые запасы воды, хлеба,
продуктов питания и медикаментов. Шмыгаль отметил, что в Ивано-Франковскую
область сейчас доставили почти три тонны гуманитарного груза.
Как
сообщалось, премьер-министр Денис Шмигаль рассказал о разрушении из-за
наводнения в западных областях Украины и первоначальных суммах финансовой
помощи. Из-за сильных дождей, по словам премьер-министра, несколько частных домов
просто исчезли с лица земли.
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