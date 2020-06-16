У Петра Порошенко скончался отец

Пятый президент Украины и глава фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко сегодня понес утрату - в возрасте 84 лет скончался его отец, Алексей Иванович Порошенко. Об этом пресс-служба партии сообщила на своей странице в Facebook.

Алексей Иванович прожил долгую жизнь, много трудился, заслужил звание героя Украины и, по словам авторов публикации, посвятил себя служению ради экономического и национального процветания страны.

"Выражаем искренние соболезнования Петру Алексеевичу и Марине Анатольевне, всем родным и близким по поводу тяжелой утраты - смерти отца и друга, наставника и советчика. Трудно найти такие слова, которые бы смогли уменьшить душевную боль от потери любимого человека", - указано в эпитафии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о смерти легендарного советского артиста Евгения Кокшенова, с которым буквально ушла часть эпохи доброго юмора, на которой росло новое поколение украинцев.





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