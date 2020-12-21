У одесского мэра прокомментировали тюремные песни Шуфутинского празднике на День Св. Николая

В Одесской городской администрации оправдались за российский тюремный шансон, который звучал в городе на День Святого Николая. По словам представителей мэрии, они якобы хотели, чтобы на открытии главной елки города гости слушали песни о Святом Николае и Снегурочке, а не "лагерях", "зеках" и "петушках".

Известно, что в субботу, 19 декабря, в соцсетях вызвало определенные возмущения завершение праздника, где изначально выступал муниципальный духовой оркестр. Однако, после того, как оркестр убыл, из колонок раздался "шедевр" Шуфутинского со словами: "Может, кто не поймет, что тут зеки празднуют". В композиции также упоминаются "петушки" и "лагерь".

Противники главы Одессы Геннадия Труханова, которые связывают его с криминалитетом, подчеркнули, что даже детские праздники не обходятся без связи с криминальным миром.



Однако в муниципалитете назвали происшествие недоразумением: подрядчик после завершения концерта поставил фоновую музыку с новогодней музыкой, среди которой и оказался шансон.



"Мы приносим одесситам извинение за столь нелепую случайность", — заявили в мэрии.









Ранее "Комментарии" писали о том , что сессия Одесского областного совета в очередной раз прошла скандально из-за разногласий между политическими фракциями. Сначала "ОПЗЖ", "Партия Шария" и "За Майбутне" решили заблокировать трибуну, не допуская нескольких депутатов горсовета.

Кроме того, порталу стало известно, что сотрудники прокуратуры Одесской области объявили о подозрение Виктору Проценко – отстраненному директору детского дома в Измаиле. Его обвиняют в сексуальном насилии и развращении трех девочек 5-7 лет.





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