В поселке Камышеваха Запорожской области спасатели и правоохранители уже несколько дней непрерывно ликвидируют последствия жестокого вражеского обстрела. Ситуация на месте разрушений остается критичной, а масштабы человеческих потерь продолжают расти.

Спасательная операция в Камышевахе, фото: ГСЧС Украины

Поисковые отряды метр за метром разбирают изуродованные конструкции зданий в надежде найти уцелевших или деблокировать погибших.

"В Камышевахе уже третьи сутки продолжаются аварийно-спасательные мероприятия", — официально сообщили в Национальной полиции Украины.

По настоящему моменту "из-под завалов удалось деблокировать 37 тел". По информации следователей, в настоящее время уже идентифицированы 12 человек, однако судьба многих других до сих пор остается неизвестной.

"До сих пор пропавшими без вести считаются 59 человек", — констатируют в ведомстве, добавляя, что часть из них, вероятно, будет опознана среди уже найденных.

В то же время под завалами могут оставаться еще 38 человек.





Из-за значительных повреждений и термического действия визуальное опознание многих жертв невозможно, поэтому криминалисты задействовали молекулярно-генетические методы исследования. Процесс установления лиц требует длительного времени и привлечения родственников. Полицейские рассказали, что "тела некоторых деблокированных людей невозможно идентифицировать визуально". По этой причине специалисты центра розыска лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах, полиции области проводят работу с родственниками погибших: "отбирают биологические образцы для дальнейшего вывода ДНК-профилей и сравнительных исследований".

Работа с людьми, переживающими страшное горе, возлагает на сотрудников МВД дополнительную ответственность, которая выходит за пределы обычных судебно-медицинских процедур. Полицейские подчеркивают, что эта процедура нуждается не только в профессиональных знаниях, но и в значительной психологической выдержке. Несмотря на эмоциональную нагрузку, стражи порядка сопровождают семьи на каждом этапе, оказывают всю необходимую поддержку и объясняют порядок проведения идентификации. Они заверили, что специалисты прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее установить личности погибших и передать тела родным для достойного захоронения.

Для оперативной коммуникации с пострадавшими семьями развернута горячая линия. Граждане призывают немедленно выходить на связь со следователями, если их родные не выходят на связь после обстрела.

"Если вы разыскиваете близких, которые могли погибнуть в результате обстрела, обращайтесь в центр розыска лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах, ГУНП в Запорожской области по телефону: 095-450-41-86", — напомнили в Нацполиции, уточнив также, что за этим.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские военные действовали совершенно хладнокровно, использовав против безоружного мирного населения сверхмощное вооружение, рассчитанное на ожесточенные штурмы оборонных рубежей.

"Это была прицельная комбинированная атака. Россияне нанесли по меньшей мере девять ударов, — детализировал схему обстрела руководитель ОВА. — Сначала сбросили управляемые авиабомбы ФАБ-500. Затем применили ФАБ-3000".