Вызывающий и циничный обстрел центральных кварталов Киева, в результате которого пострадали объекты научной инфраструктуры, вызвал волну возмущения и скорби среди высшего военно-политического руководства страны. Разрушение исторического здания Национальной академии наук стало не просто материальной потерей, а глубокой гуманитарной трагедией, затронувшей элиту украинского общества.

Валерий Залужный

Бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный поделился личными воспоминаниями об особом значении этого учреждения в его жизни и карьере.

"С самого начала службы в должности главнокомандующего ВСУ Национальная академия наук стала для меня вторым местом работы, – откровенно рассказал Валерий Залужный, вспоминая времена своей военной деятельности и тесное сотрудничество с учеными. С болью, комментируя потерю коллег, дипломат добавил: — Я знал каждый уголок этого здания, где работал цвет нашей науки и интеллигенции. И они меня знали. Сегодня именно это место подверглось атаке, а близкие мне люди погибли. Только потому, что любили свою страну".

Дипломат выразил категорическое осуждение методов ведения войны Кремлем, полностью попирающего любые нормы международного права и морали, превращая гражданские научные институты в мишени для своих ракет и реактивных дронов.

"Бесшумавшийся Варвар решился использовать все описанные и неописанные преступления против человечности, — подчеркнул экс-главнокомандующий, выражая непонимание пассивностью некоторых международных наблюдателей, ведь: — Все это происходит в 21 веке, на глазах у всего мира. Мы обязательно ее отстроим, нашу Национальную академию наук. Она обязательно будет. Не вернем только погибших. И, конечно, никогда не простим тому, кто в этом виноват".

В конце обращения Валерий Залужный выразил искренние соболезнования всем пострадавшим ученым и семьям погибших сотрудников академии. В настоящее время на месте попадания завершаются первоочередные спасательные мероприятия, а украинское общество требует от зарубежных партнеров жестких санкционных и оборонных шагов в ответ на очередное проявление российского государственного терроризма.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты сегодня днем ударили по центру Киева, в результате чего вспыхнуло здание НАН. Сотрудники пытались спастись от огня, забираясь на окна.