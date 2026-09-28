Трагедия в центре столицы: Залужный потерял близких из-за атаки на здание НАН

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Недилько Ксения
Вызывающий и циничный обстрел центральных кварталов Киева, в результате которого пострадали объекты научной инфраструктуры, вызвал волну возмущения и скорби среди высшего военно-политического руководства страны. Разрушение исторического здания Национальной академии наук стало не просто материальной потерей, а глубокой гуманитарной трагедией, затронувшей элиту украинского общества.
Валерий Залужный
Бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный поделился личными воспоминаниями об особом значении этого учреждения в его жизни и карьере.
Дипломат выразил категорическое осуждение методов ведения войны Кремлем, полностью попирающего любые нормы международного права и морали, превращая гражданские научные институты в мишени для своих ракет и реактивных дронов.
В конце обращения Валерий Залужный выразил искренние соболезнования всем пострадавшим ученым и семьям погибших сотрудников академии. В настоящее время на месте попадания завершаются первоочередные спасательные мероприятия, а украинское общество требует от зарубежных партнеров жестких санкционных и оборонных шагов в ответ на очередное проявление российского государственного терроризма.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты сегодня днем ударили по центру Киева, в результате чего вспыхнуло здание НАН. Сотрудники пытались спастись от огня, забираясь на окна.