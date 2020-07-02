Ток, наручники и багажник: выявлены новые случаи пыток в Кагарлыкском райотделе

В Кагарлыкском отделении полиции, сотрудники которого изнасиловали Нелю Погребицкую, в пытках подозревают еще двух полицейских. Об этом информирует Государственное бюро расследований.

Сообщается, что о подозрении сообщено оперуполномоченному Кагарлыкского отделения Обуховского ОП ГУ Нацполиции в Киевской области. Ему инкриминируются пытки, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УКУ). Так, в ночь с 23 на 24 мая, когда была изнасилована Неля Погребицкая, полицейский удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину – так он, зажимая дыхательную трубку, получал "разоблачительные показания".

После огласки о жестоких действиях сотрудников Кагарлыкском райотделе полиции начали поступать сообщения о других предполагаемых преступлениях местных полицейских. Как обнаружили следователи, в начале января этого года полицейские в Кагарлыке, ранее подозреваемые в истязании и изнасиловании, пытали двух человек – так "получали" признание в совершении краж.

"Правоохранители избивали потерпевших, перевозили их в багажном отделении автомобиля по окраине города. После доставки пострадавших в Кагарлыкский отдел полиции применяли к ним электрический ток и приковывали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня", - описываются страшные действия фигурантов в сообщении ГБР.

Кроме того, подозреваемый начальник одного из секторов райотдела в мае этого года, опять таки ради признательных показаний, избил еще одного гражданина. Потерпевший получил телесные повреждения средней степени тяжести. Поэтому ГБР сообщили о подозрении еще одному работнику отделения. Обоим фигурантам грозит лишение свободы от 5 до 10 лет, решается вопрос о взятии их под стражу без возможности внесения залога.



Добавим, что всего подозрения получили четверо работников Кагарлыкского райотдела.

Напомним, в ГБР назвали шокирующее количество дел по жестокости и пыткам со стороны полиции.

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