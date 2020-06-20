Теракты на Луганщине: экс-военный хотел взорвать госпиталь и железнодорожную станцию

Фото: gp.gov.ua

В Луганской области правоохранители предупредили совершение нескольких террористических актов бывшим военнослужащим Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр Офиса генерального прокурора Украины.

Как предварительно установили следователи, бывший военнослужащий, который в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе ООС на Донетчине, планировал перейти на сторону так называемой "республики ЛНР" и устроиться там на службу в администрацию. Так, мужчина планировал взорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения. Сообщается, что он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в Северодонецке (там находится около 170 человек – больные военнослужащие и медики). Кроме того, фигурант заложил взрывчатку на железнодорожной станции в городе Рубежное на тот участок пути, где обычно проходит разгрузка военной техники.

Злоумышленника задержали по ст.15 (покушение на преступление), ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Добавим, что взрывчатку специалисты нашли и обезвредили.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала неонацистов в Харькове и Киеве.

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