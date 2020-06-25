kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.06.2020

BTC/USD

9224.64

ETH/USD

233.56

LTC/USD

42.60

НБУ 25.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Сын бывшего Генсека Никиты Хрущева покончил с собой
commentss НОВОСТИ Все новости

Сын бывшего Генсека Никиты Хрущева покончил с собой

Сергей Хрущев был найден мертвым в своей квартире в США с огнестрельным ранением головы

сегодня, 15:01
Автор:

Екатерина Белоброва
Сын бывшего Генсека Никиты Хрущева покончил с собой

Сын первого Генерального секретаря ЦК КПСС начала периода так называемой "оттепели" Никиты Хрущева, Сергей Хрущев, был найден 18 июня в своей квартире в США мертвым. Об этом сообщает российское издание "Лента", ссылаясь на The New York Times.

Отмечается, что его тело было найдено с огнестрельным ранением в голову. По данным полиции, очевидных признаков следов насилия не обнаружено.

Сергей Хрущев имел российское и американское гражданство — в 1991 году известного ученого и публициста пригласили в университет Брауна для чтения лекций по истории холодной войны. Впоследствии он остался жить в США. В СССР Хрущев-младший занимался разработкой проектов крылатых и баллистических ракет, участвовал в создании систем приземления космических кораблей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о недавней утрате - скончался популярный актер советских кинокомедий. Евгений Кокшенов широко известен в странах СНГ по преимущественно комическим ролям в фильмах "Не может быть", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"," снимался в "Ералаше" и многих сериалах. Он также был  кинорежиссером и сценаристом.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lenta.ru/news/2020/06/25/khr/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!