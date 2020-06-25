Сын бывшего Генсека Никиты Хрущева покончил с собой

Сын первого Генерального секретаря ЦК КПСС начала периода так называемой "оттепели" Никиты Хрущева, Сергей Хрущев, был найден 18 июня в своей квартире в США мертвым. Об этом сообщает российское издание "Лента", ссылаясь на The New York Times.

Отмечается, что его тело было найдено с огнестрельным ранением в голову. По данным полиции, очевидных признаков следов насилия не обнаружено.

Сергей Хрущев имел российское и американское гражданство — в 1991 году известного ученого и публициста пригласили в университет Брауна для чтения лекций по истории холодной войны. Впоследствии он остался жить в США. В СССР Хрущев-младший занимался разработкой проектов крылатых и баллистических ракет, участвовал в создании систем приземления космических кораблей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о недавней утрате - скончался популярный актер советских кинокомедий. Евгений Кокшенов широко известен в странах СНГ по преимущественно комическим ролям в фильмах "Не может быть", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"," снимался в "Ералаше" и многих сериалах. Он также был кинорежиссером и сценаристом.

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