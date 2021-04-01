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Судья Кадникова 5 месяцев не публиковала решение о признании экс-нардепа Нестеренко коррупционером - СМИ

Судья приняла решение еще в октябре прошлого года, однако внесла его в реестр только в марте 2021

сегодня, 12:13
Автор:

Станислав Молчанов

Судья Днепропетровского окружного административного суда Анна Кадникова пять месяцев не публиковала официально  свое решение от 12 октября 2020 года по делу Национального Агентства противодействия коррупции (НАПК), которое обвиняло экс-нардепа и экс-замгубернатора Днепропетровской области Вадима Нестеренко в недостоверном декларировании доходов.

Судья Кадникова 5 месяцев не публиковала решение о признании экс-нардепа Нестеренко коррупционером - СМИ

Вадим Нестеренко - фото из открытых источников

Как пишут "Подробности", НАЗК в 2019 году провел полную проверку декларации Вадима Нестеренко за 2017 год. Проверкой установлено, что Нестеренко предоставил недостоверные сведения о доходах на сумму 769 000 грн. Это может квалифицироваться как преступление, предусмотренное статьей 366-1 УК Украины.

Вадим Нестеренко обжаловал решение НАПК в Днепропетровском окружном административном суде (№ дела 160/13075/19, судья Анна Кадникова).

Решение судья приняла еще 12 октября 2020 года, а внесла его в госреестр судебных решений только 2 марта 2021 года. При этом судья, которая, как выяснилось, отклонила иск НАПК, должна была внести его в течение 5 ней, т.е. еще 17 октября 2020 года. В настоящее время в НАПК решается вопрос о восстановлении рассмотрения дела.



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