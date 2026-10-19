Стрельба в центре Киева, раненые полицейские и военнослужащие: что известно

В Киеве в помещении ТЦК на Печерске произошла стрельба.

Полиция. Иллюстративное фото

В Нацполиции сообщили, что, по предварительной информации, стрельбу открыл мужчина, доставленный за нарушение законодательства о мобилизации.

"Ранены три полицейских и три военнослужащих. Пострадавшие госпитализированы, им предоставляется необходимая помощь. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального и главного управления полиции", — говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде неоднократно критиковали действия ТЦК, даже президент Украины Владимир Зеленский в начале года признал наличие бусификации и приказал ликвидировать это позорное явление. Однако реформа ТЦК, о которой говорили при министре обороны Федору, до сих пор не представлена в парламенте.

Народный депутат Александр Качура, выступая на заседании Рады, напомнил, что произвол ТЦК в Украине продолжается. Политик подчеркнул, что людей продолжают похищать, избивать, пытать. В помещениях ТЦК, где находятся мобилизованные условия, по его словам, хуже, чем в СИЗО. Многие резкие слова о ТЦК, заметил парламентарий, говорят и военные на фронте.

Он также отметил ужасные ситуации, которые до сих пор встречаются на улицах городов — человека забрали перед хирургическим отделением, а ему в тот день должны были делать операцию или мобилизация многодетных. Политик рассказал, что на фронт привозят отчаявшихся, избитых, пойманных на улице мужчин. Некоторые имеют серьезные болезни и даже нуждаются в посторонней помощи.