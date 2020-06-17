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Главная Новости Общество происшествия Столкновения в центре Киева: полиция задержала 12 активистов Нацкорпуса
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Столкновения в центре Киева: полиция задержала 12 активистов Нацкорпуса

Полиция задержала активистов, которые напали на колонну сторонников Шария

сегодня, 13:27
Автор:

Сергей Медведев
Столкновения в центре Киева: полиция задержала 12 активистов Нацкорпуса

Фото: Нацполиция

Массовые акции в правительственном квартале закончились стычками между членами "Национального корпуса" и участниками митинга сторонников популярного блогера и журналиста Анатолия Шария. Активисты Нацкорпуса проявляли агрессию, забрасывали колонну файерами и дымовыми шашками. В ход пошел раздражающий газ. Полиция была вынуждена применить силу — в результате было задержано более десятка агрессивных молодчиков.

"Агрессивно настроенные молодые люди бросили несколько дымовых шашек в сторону колонны, которая двигалась на улицу Академика Богомольца, и применили слезоточивый газ. Полицейские мгновенно отреагировали и задержали нескольких человек. Сейчас их доставляют в территориальное управление полиции. После проведения проверки действиям правонарушителей будет дана правовая оценка", - сообщили в Нацполиции. 

Правоохранители, экипированные в шлемы и бронежилеты, охраняют колонну от проявления хулиганских действий провокаторов. Представители Красного Креста оказали помощь пострадавшим сторонникам Шария.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее полиция приступила к усиленному режиму несения службы в связи с заявленными массовыми митингами.


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Источник: https://www.unian.net/incidents/miting-shariya-policiya-zaderzhala-neskolkih-chelovek-v-kieve-foto-novosti-kieva-11039633.html
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