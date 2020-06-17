Столкновения в центре Киева: полиция задержала 12 активистов Нацкорпуса

Фото: Нацполиция

Массовые акции в правительственном квартале закончились стычками между членами "Национального корпуса" и участниками митинга сторонников популярного блогера и журналиста Анатолия Шария. Активисты Нацкорпуса проявляли агрессию, забрасывали колонну файерами и дымовыми шашками. В ход пошел раздражающий газ. Полиция была вынуждена применить силу — в результате было задержано более десятка агрессивных молодчиков.

"Агрессивно настроенные молодые люди бросили несколько дымовых шашек в сторону колонны, которая двигалась на улицу Академика Богомольца, и применили слезоточивый газ. Полицейские мгновенно отреагировали и задержали нескольких человек. Сейчас их доставляют в территориальное управление полиции. После проведения проверки действиям правонарушителей будет дана правовая оценка", - сообщили в Нацполиции.

Правоохранители, экипированные в шлемы и бронежилеты, охраняют колонну от проявления хулиганских действий провокаторов. Представители Красного Креста оказали помощь пострадавшим сторонникам Шария.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее полиция приступила к усиленному режиму несения службы в связи с заявленными массовыми митингами.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!