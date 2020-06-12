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"Стерненко судят": у Шевченковского райсуда проходит массовый праворадикальный митинг

Поддержать активиста Сергея Стерненко, которого подозревают в убийстве, под здание Шевченковского райсуда Киева пришли поддержать десятки сторонников

сегодня, 15:28
Автор:

Екатерина Белоброва
"Стерненко судят": у Шевченковского райсуда проходит массовый праворадикальный митинг

Сегодня в Киеве под здание Шевченковского районного суда пришли десятки праворадикальных активистов, журналистов и общественных деятелей, которые возмущены обвинением известного активиста Сергея Стерненко в убийстве, которое он сам называет "вынужденной самообороной". Сам Стерненко описал события в суде и рядом с ним на своей странице  в Facebook.

Как указал активист, в связи с рассмотрением его дела, здание оцепили бойцы Национальной гвардии, а в зал заседания не пропускают никого, кроме самих фигурантов уголовного процесса и народных депутатов.

Отмечается, что среди прочих средств массовой информации здесь находятся и журналисты от издания "Шарий.нет", что привело к небольшим конфликтам с радикально настроенными активистами, и чтобы не усугублять ситуацию, они были выведены за пределы митинга.

В суд прибыли представители фракции "Голос", которые заявили готовность взять Стерненко на поруки.

Как только Стерненко с адвокатом заняли свои места в зале суда, они потребовали отвода судьи. 

Под судом люди скандируют о том, что Стерненко не виноват и каждый имеет право на самозащиту. 


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Стерненко, который имеет скандальную и неоднозначную славу в качестве праворадикального активиста, получил официальное подозрение в совершении убийства и незаконном ношении холодного оружия.




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