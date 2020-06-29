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Спасатели подсчитали ущерб от непогоды

В западных областях Украины продолжаются работы по ликвидации последствий паводка

сегодня, 09:20
Автор:

Сергей Медведев
Спасатели подсчитали ущерб от непогоды

Западные области Украины восстанавливаются после стихийного бедствия. На сегодняшний день там подтоплено 550 домов, стихия бушевала в 70 населенных пунктах. В районах бедствия разрушены автомобильные дороги, мосты и объекты инфраструктуры. Такую информацию предоставил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"На территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка. Всего на территории области погибло - 3 человека (Ивано-Франковская область)", – сказано в сообщении спасателей.

В ГСЧС отметили, что в 70 населенных пунктах подтоплено 550 домов, 1 объект социальной и бытовой сферы,  затоплен 831 подвал, 1 тыс. 898 приусадебных участков, разрушено 150,5 км автодорог, 83 моста, повреждено 582 км автодорог и 220 мостов.

Отмечается, что спасатели эвакуировали 2 тыс. 523 человека. Ликвидировали последствия непогоды 774 сотрудника и 291 единица техники. В спасательных работах были задействованы два вертолета.

Как сообщал пртал "Комментарии", власти США отреагировали на стихийное бедствие в западных областях Украины. Правительство Соединенных Штатов Америки выделит 100 тысяч долларов на борьбу с подтоплениями и паводками. Средства будут переданы через фонд USAID.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/671675.html
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