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Главная Новости Общество происшествия "Советник" Зеленского требовал у винницкого предпринимателя более миллиона гривен
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"Советник" Зеленского требовал у винницкого предпринимателя более миллиона гривен

ГБР задержали мошенников в Винницкой области

сегодня, 11:48
Автор:

Владимир Лавский
"Советник" Зеленского требовал у винницкого предпринимателя более миллиона гривен

Правоохранительные органы задержали в Винницкой области группу мошенников, которые требовали у одного из предпринимателей долг в размере миллиона ста тысяч гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований. 

Злоумышленники выдавали себя за советника президента Украины Владимира Зеленского, генерала Службы безопасности Украины и члена антикоррупционной общественной организации. Они угрожали "проблемами с правоохранительными органами и закрытием бизнеса", если предприниматель откажется заплатить нужную сумму. 

Задержали нарушителей в четверг, 25 июня, во время передачи денежных средств. 

Как сообщают в Государственном бюро расследований, если их вина будет доказана, то мошенникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, согласно части четвертой статьи 189 Уголовного кодекса Украины. На данный момент открыто уголовное производство..

Ранее "Комментарии" писали, как на пандемии коронавируса зарабатывают киберпреступники. Также злоумышленники придумали новые махинации с банкоматами. 


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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-zatrimalo-psevdoradnika-prezidenta-ukraini-ta-generala-sbu-yaki-vimagali-u-gromadyanina-1-milyon-100-tisyach-griven
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