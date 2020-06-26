"Советник" Зеленского требовал у винницкого предпринимателя более миллиона гривен

Правоохранительные органы задержали в Винницкой области группу мошенников, которые требовали у одного из предпринимателей долг в размере миллиона ста тысяч гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Злоумышленники выдавали себя за советника президента Украины Владимира Зеленского, генерала Службы безопасности Украины и члена антикоррупционной общественной организации. Они угрожали "проблемами с правоохранительными органами и закрытием бизнеса", если предприниматель откажется заплатить нужную сумму.

Задержали нарушителей в четверг, 25 июня, во время передачи денежных средств.

Как сообщают в Государственном бюро расследований, если их вина будет доказана, то мошенникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, согласно части четвертой статьи 189 Уголовного кодекса Украины. На данный момент открыто уголовное производство..

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