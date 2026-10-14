СМИ: Министр Австрии сомневается в законности действий полиции во время задержания Ткача и Бондаренко

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Кречмаровская Наталия
Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер считает, что задержание журналистов "Украинской правды" Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко соответствовал принципу пропорциональности.
Ткач и Бондаренко. Фото из открытых источников
Позицию австрийской стороны сообщают "Українські новини".
Отмечается, что, по словам министра, Венская прокуратура продолжает расследование против четырех человек. Кроме Ткача и Бондаренко, среди них еще двое граждан Украины, задержанные в начале прошлой недели. Их подозревают в осуществлении тайной разведывательной деятельности во вред Австрии, пишет СМИ.
Журналисты приводят и слова бывшего прокурора САП Станислава Броневицкого. Он, отмечает издание, иронично прокомментировал реакцию "Украинской правды" на ответ австрийской стороны.
Издание напомнило, что согласно австрийскому законодательству уголовно наказуемым является незаконное настойчивое преследование лица, если в течение длительного времени кто-то систематически ищет его или иным образом контактирует с ним так, что это может существенно нарушить его нормальный образ жизни. Санкция – до одного года лишения свободы.