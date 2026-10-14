СМИ: Министр Австрии сомневается в законности действий полиции во время задержания Ткача и Бондаренко

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер считает, что задержание журналистов "Украинской правды" Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко соответствовал принципу пропорциональности.

Ткач и Бондаренко. Фото из открытых источников

Позицию австрийской стороны сообщают "Українські новини".

"Задержания никогда не бывают простыми. Но я предполагаю, и у меня нет оснований сомневаться, что и в этом случае полиция вмешалась в соответствии с принципом пропорциональности и произвела задержание", — цитирует издание Карнера.

Отмечается, что, по словам министра, Венская прокуратура продолжает расследование против четырех человек. Кроме Ткача и Бондаренко, среди них еще двое граждан Украины, задержанные в начале прошлой недели. Их подозревают в осуществлении тайной разведывательной деятельности во вред Австрии, пишет СМИ.

Журналисты приводят и слова бывшего прокурора САП Станислава Броневицкого. Он, отмечает издание, иронично прокомментировал реакцию "Украинской правды" на ответ австрийской стороны.

"Пришло время объявлять реформу венской полиции и прокуратуры и вводить конкурс на должность руководителя полиции и соответственно прокурора. Обязательно с преобладающим голосом международников. Австрийские реформы не остановить", — цитирует СМИ.

Издание напомнило, что согласно австрийскому законодательству уголовно наказуемым является незаконное настойчивое преследование лица, если в течение длительного времени кто-то систематически ищет его или иным образом контактирует с ним так, что это может существенно нарушить его нормальный образ жизни. Санкция – до одного года лишения свободы.



