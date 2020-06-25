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Главная Новости Общество происшествия Смертельная авария в Днепре: столкнулись грузовик и микроавтобус с пчелами (ВИДЕО)
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Смертельная авария в Днепре: столкнулись грузовик и микроавтобус с пчелами (ВИДЕО)

После столкновения грузовика и микроавтобуса в Днепре погибло два человека, в частности, ребенок

сегодня, 10:27
Автор:

Виолетта Комаровская
Смертельная авария в Днепре: столкнулись грузовик и микроавтобус с пчелами (ВИДЕО)

Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Грузовик с песком и микроавтобус с пчелами столкнулись в Днепре. В результате ДТП погибли два человека, в том числе и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. 

Авария произошла около четырех утра на перекрестке улицы Байкальской и Слобожанского проспекта. Обе машины ехали с грузом. Фура перевозила песок. В микроавтобусе водитель вез улья с пчелами. Удар был настолько мощным, что грузовик перевернулся, а лобовая часть микроавтобуса превратилась в груду металлолома.


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Самый сильный удар принял на себя водитель микроавтобуса. Он скончался на месте ДТП, спасателям пришлось доставать тело из изувеченной машины с помощью специального оборудования. Вместе с водителем в автомобиле ехали две детей - мальчики 2006 и 2007 года рождения. Старший ребенок умер в больнице, врачам спасти его не удалось. Младший все еще остается под присмотром медиков. 

Спасателям также пришлось собирать в полиэтиленовые мешки рой пчел, которые находились в микроавтобусе. Насекомых отвезли за пределы города и выпустили. 

Почему именно произошла авария и кто виновен в столкновении, в полиции пока не говорят. Устанавливают окончательную причину ДТП.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Лондоне в аварию попал британский премьер-министр Борис Джонсон. Его машину протаранил автомобиль его же охраны.  




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Источник: https://www.facebook.com/MNSDNE/
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