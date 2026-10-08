Известный южноафриканский проповедник Джошуа Мхлакела снова всколыхнул религиозное сообщество заявлениями о близком финале человечества. Пастор убеждает, что вычислил окончательное время для библейского эсхатологического события — Вознесение верующих на Небо перед началом Великой Скорби. По его новой теории исторический момент наступит в период между 12 и 13 октября.

Фото, созданное искусственным интеллектом

Свои выводы Мхлакела основывает на видениях, в которых ему якобы появлялись Бог и Иисус. Мужчина настаивает, что религиозный праздник, связанный с пророчеством, действительно сместился во времени.

"Бог сказал мне, потому что другой даты нет, 12–13 октября, — безапелляционно утверждает скандальный религиозный деятель, — это настоящий праздник труб, когда я встречусь со своим спасителем лицом к лицу в восторге".

Эти заявления звучат на фоне жесткой критики, ведь Мхлакела уже не раз ошибался. В частности, его пророчество на 23 сентября 2025 года спровоцировало социальный хаос: десятки доверчивых подписчиков онлайн-трансляций уволились с работы, распродали собственные дома и автомобили, ожидая спасения от семилетнего периода земных бед.

Впрочем, сам пастор не считает свои прошлые заявления ложью. Он объясняет это тем, что Творец просто отсрочил Судный день для избранных, чтобы человечество успело покаяться.

"Нет другого финала. Я имею в виду, что нет другой даты вознесения, — оправдывался Мхлакела во время недавнего интервью. – Это последняя дата для меня".

Свой новый перенос терминов проповедник аргументирует ошибками в современных календарях и поисковиках. Он убеждает, что традиционный еврейский праздник Рош Гашана, обычно отмечаемый в сентябре, из-за религиозных оползней на самом деле приходится на месяц позже.

"Многие говорят, что Праздник Труб – это сентябрь, когда вы гуглите, это 11 сентября, – эмоционально объяснял Мхлакела в эфире CettwinzTV, пытаясь опровергнуть общепринятые факты. — [Это] не Праздник Сурмы. Настоящий праздник горн действительно приходится на октябрь".

Несмотря на абсурдность высказываний, психологи и эксперты по культам предупреждают об опасности таких манипуляций, поскольку уязвимые люди продолжают верить проповеднику, рискуя вновь остаться без средств к существованию.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские власти развернули масштабную информационную кампанию с целью опровержения слухов о вспышке легочной чумы в Сибири, о которой ранее заявляли независимые медиа и из-за которой выражал обеспокоенность Госдеп США.