logo

BTC/USD

82555

ETH/USD

2501.79

USD/UAH

44.85

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Сильный геомагнитный удар по Земле: как защитить здоровье и почему возможны сбои в работе связи
commentss НОВОСТИ Все новости

Сильный геомагнитный удар по Земле: как защитить здоровье и почему возможны сбои в работе связи

Землю накрыла мощная 6-балльная магнитная буря: геомагнитный шторм будет бушевать три дня подряд

9 октября 2026, 10:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Наша планета оказалась под влиянием мощного геомагнитного возмущения. По Земле ударила сильная магнитная буря, интенсивность которой по предварительным оценкам специалистов достигла красного уровня в шесть баллов. По прогнозам метеорологов, солнечный шторм будет атаковать планету в течение трех дней подряд, что потребует особого внимания к собственному самочувствию со стороны чувствительных к погоде людей.

Сильный геомагнитный удар по Земле: как защитить здоровье и почему возможны сбои в работе связи

Иллюстративное фото

Сильный геомагнитный удар по Земле: как защитить здоровье и почему возможны сбои в работе связи - фото 2

Несмотря на то, что пик активности уже фиксируется, расслабляться в ближайшее время не стоит из-за длительного шлейфа солнечного ветра.

"Завтра и послезавтра ее сила несколько снизится, – предупреждают специалисты, описывая динамику космического явления, – но негативное влияние будет держаться".

Медики отмечают, что в этот период колебания магнитного поля могут напрямую сказываться на центральной нервной и сердечно-сосудистой системах человека. Прежде всего, это касается тех, кто имеет хронические заболевания или остро реагирует на изменения погоды.

"Возможны перепады настроения и давления, мигрени, слабость", — говорится в рекомендациях по поводу возможных симптомов.

Чтобы минимизировать вредные последствия космического шторма, специалисты советуют соблюдать простые правила ежедневного режима: пить больше чистой воды, избегать эмоциональных стрессов и чрезмерных физических нагрузок. Кроме влияния на живые организмы, подобные масштабные вспышки на Солнце несут угрозу и современной инфраструктуре. В частности, в эти дни значительно возрастает риск возникновения технических сбоев в работе спутниковых систем и мобильной связи.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что стало известно, когда именно украинцы переведут стрелки часов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости