Сильный геомагнитный удар по Земле: как защитить здоровье и почему возможны сбои в работе связи

Наша планета оказалась под влиянием мощного геомагнитного возмущения. По Земле ударила сильная магнитная буря, интенсивность которой по предварительным оценкам специалистов достигла красного уровня в шесть баллов. По прогнозам метеорологов, солнечный шторм будет атаковать планету в течение трех дней подряд, что потребует особого внимания к собственному самочувствию со стороны чувствительных к погоде людей.

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Несмотря на то, что пик активности уже фиксируется, расслабляться в ближайшее время не стоит из-за длительного шлейфа солнечного ветра.

"Завтра и послезавтра ее сила несколько снизится, – предупреждают специалисты, описывая динамику космического явления, – но негативное влияние будет держаться".

Медики отмечают, что в этот период колебания магнитного поля могут напрямую сказываться на центральной нервной и сердечно-сосудистой системах человека. Прежде всего, это касается тех, кто имеет хронические заболевания или остро реагирует на изменения погоды.

"Возможны перепады настроения и давления, мигрени, слабость", — говорится в рекомендациях по поводу возможных симптомов.

Чтобы минимизировать вредные последствия космического шторма, специалисты советуют соблюдать простые правила ежедневного режима: пить больше чистой воды, избегать эмоциональных стрессов и чрезмерных физических нагрузок. Кроме влияния на живые организмы, подобные масштабные вспышки на Солнце несут угрозу и современной инфраструктуре. В частности, в эти дни значительно возрастает риск возникновения технических сбоев в работе спутниковых систем и мобильной связи.

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