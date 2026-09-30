Утренний перелет авиакомпании Flydubai из Дубая в Тель-Авив едва не завершился катастрофой из-за кулачного боя непосредственно в кабине пилотов. На борту воздушного судна находились 174 пассажира, среди которых 27 детей, когда экипаж внезапно направил в эфир тревожные кодовые сигналы. Сначала борт передал общий код чрезвычайной ситуации "7700", а впоследствии – "7500", официально сигнализирующий о захвате самолета или незаконном вмешательстве в управление.

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Из-за угрозы безопасности лайнер срочно перенаправили в Саудовскую Аравию. Параллельно с этим военное командование Израиля подняло в небо истребители для перехвата. Затем израильские и саудовские спецслужбы подтвердили, что борт успешно приземлился в аэропорту города Табук.

Как выяснилось позже, причиной паники и смены курса стал жесткий конфликт между членами экипажа. Официальные представители Flydubai и правительства Израиля подтвердили, что драку устроили первый пилот, являющийся гражданином РФ, и его коллега — второй пилот-украинец. Конкретные причины, спровоцировавшие межнациональную стычку на такой высоте, пока не разглашаются.

По сообщениям израильских медиа, ссылающихся на свидетелей инцидента, ситуация в самолете быстро вышла из-под контроля.

"Один из пассажиров пытался унять разъяренного пилота и получил травмы", — отмечают журналисты, демонстрируя первые кадры из салона, где виден окровавленный мужчина.

Свидетели происшествия добавляют, что людям пришлось действовать решительно:

"Пассажиры самостоятельно вмешались в конфликт и помогли свернуть одного из пилотов во избежание падения самолета".

Дальнейшим расследованием инцидента будут заниматься международные авиационные ведомства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Российской Федерации на территории Амурской области потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-95МС, который оккупационные войска регулярно используют для массированных ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Информацию об авиационном событии и масштабных потерях среди лётного состава официально признали в Москве.



