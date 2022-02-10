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Штамм коронавируса Omicron обнаружили в олене

Кровь и некоторые образцы мазков из носа 131 оленя, которые были пойманы на Стейтен-Айленде (Нью-Йорк), показали, что почти 15% из них имеют вирусные антитела

сегодня, 03:35
Автор:

Ольга Чародий
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Обнаружение коронавирусной инфекции штамма Omicron у белохвостого оленя в Нью-Йорке вызвало беспокойство, что этот вид животных может переносить новый вариант COVID-19. Об этом говорится в материале международного издания Reuters. Кровь и некоторые образцы мазков из носа 131 оленя, которые были пойманы на Стейтен-Айленде (Нью-Йорк), показали, что почти 15% из них имеют вирусные антитела. То есть, животные раньше болели коронавирусом и были уязвимы к повторному инфицированию новыми штаммами заболевания, сообщили исследователи под руководством ученых из Университета штата Пенсильвания. По словам Суреша Кучипуди, ветеринарного микробиолога, циркуляция вируса посреди животных постоянно увеличивает способность его возвращения к людям. Кроме того, это увеличивает шансы мутации вируса в новые варианты.

Штамм коронавируса Omicron обнаружили в олене

Omicron - фото из открытых источников

"Если вирус полностью мутирует, то он может стать устойчивым к имеющимся вакцинам. Поэтому придется снова разрабатывать новую вакцину", – рассказал Кучипуди.

Впервые коронавирус штамма Omicron обнаружили у диких животных США после того, как у населения новая волна COVID-19 начнет спадать. Хотя, по данным министерства сельского хозяйства США, нет никаких доказательств того, что вирус может передаваться от животного к человеку, большинство случаев инфицирования среди животных происходило именно после тесного контакта с людьми, зараженными коронавирусом.

Напомним, в ВОЗ сообщили о том, что в нескольких странах Африки был выявлен новый подвид "Омикрона". В пяти африканских странах выявлен один из подвидов штамма Омикрон, который сложно обнаружить. Старший научный сотрудник подразделения ВОЗ в Африканском регионе сообщила, что новый подвид может вызвать очередную волну заболеваемости в мире.  "Из трех подвидов штамма Омикрон мы знаем подвиды ВA.1, ВА.2 и ВA.3. На данный момент у нас большое количество случаев подвида ВА.1. Другой подвид Омикрона — ВА.2, известный как Стелс-подвид, выявлен в пяти странах — в Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР", — передает издание слова ученой. 


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Источник: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/discovery-omicron-new-york-deer-raises-concern-over-possible-new-variants-2022-02-08/
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