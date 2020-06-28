Секс-скандал в ООН: сотрудников застали "на горячем"

В интернет выложили видео, которое бросает тень на Организацию Объединенных Наций. На кадрах, которые предположительно были сняты на главной набережной Тель-Авива, видно пару, занимающуюся сексом в автомобиле с логотипом ООН. Инцидент уже вызвал массу негативных комментариев. В ООН категорически осудили действия особ, которые позволили себе подобное и пообещали установить личности возможных сотрудников организации.

"Это противоречит всему, что мы поддерживаем и за что боремся с точки зрения недостойного поведения работников ООН", - заявил официальный представитель генерального секретаря Организации Стефан Дюжаррик.

Отметим, что в 2019 году на сотрудников ООН было подано 175 жалоб о сексуальной эксплуатации и насилия. Подтвердить удалось 16 случаев, 15 признали ложными. Остальные жалобы находятся в процессе расследования.





Как сообщал портал "Комментарии", Мониторинговая миссия по правам человека Организации Объединенных наций обратила внимание на резонансное происшествие, когда двое полицейских в райотделе под Киевом совершили групповое изнасилование 25-летней свидетельницы. Как напомнили в своем сообщении представители ООН, Нильс Мельцер, специальный докладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, во время своего визита в Украину еще в 2018 году, заявил, что правительству страны необходимо вносить серьезные изменения во всю правоохранительную систему.

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