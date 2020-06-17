СБУ задержала неонацистов в Харькове и Киеве

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность неонацистской радикальной организации, которая орудовала в Киеве и Харькове. Как оказалось, ее возглавлял гражданин России. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Сообщается, что участники группы – последователи идеологии австралийского террориста Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам. Чтобы популяризировать эти идеи, злоумышленники изготовляли и распространяли экстремистскую литературу. Запрещенные издания и нацистскую символику печатали в собственных подпольных типографиях, расположенных в Дарницком районе Киева и в Харькове. Отмечается, что часть материалов неонацисты получали из России.

Как рассказали в СБУ, распространяли литературу на тайных собраниях или во время тематических вечеринок. Кроме того, радикалы популяризировали издания террористической направленности через телеграмм-каналы и закрытые сообщества в соцсетях с аудиторией более 3 тыс. человек.

Во время обысков правоохранители изъяли более 300 экземпляров нацистских изданий, знамена "Третьего рейха", оружие, боеприпасы, взрывные устройства, компьютеры, а также чеки на доставку запрещенной литературы из-за границы.

Решается вопрос о объявлении участникам группы о подозрениях и привлечении к ответственности по факту подстрекательства к совершению терактов.

Напомним, суд признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской.

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